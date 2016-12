Midtjylland, Thorup sicuro: "Il Napoli può vincere l'Europa League"

Arrivare alla terza gara del proprio girone di Europa League a punteggio pieno forse non poteva aspettarselo nemmeno lui. Eppure Jess Thorup, allenatore del Midtjylland, alla vigilia della gara contro il Napoli non pensa affatto di potersi giocare la vetta del raggruppamento con gli azzurri. Queste le sue parole a Radio Kiss Kiss: "Siamo primi con il Napoli dopo aver vinto le due gare con Bruges e Legia Varsavia, ma il Napoli resta la squadra favorita per la vittoria del girone. E non solo: credo che i partenopei siano candidati alla vittoria finale di questa Europa League. Noi ce la giocheremo per il secondo posto con Brugge e Legia Varsavia".



Un cammino, tra campionato ed Europa, fin qui esemplare per il club danese: "E' la prima volta che il Midtjylland approda alla fase a gironi di Europa League e ovviamente siamo felici del traguardo raggiunto grazie a quanto di buono abbiamo fatto la scorsa stagione. Non dimentichiamo che siamo un club giovane, fondato nel 1999. Inoltre, siamo primi in campionato: 27 punti in 12 partite, 16 goal segnati e 4 subiti. Indubbiamente è un buon momento per noi. Stiamo giocando un buon calcio e siamo in corsa su tre fronti: Superliga, Coppa Nazionale ed Europa League. Il lavoro svolto è ottimo e vogliamo arrivare lontano, almeno ci proveremo".



Quando gli viene chiesto un giudizio sulla squadra di Sarri, Thorup non ha dubbi: "Guardo da tempo e con passione il campionato italiano. E credo che gli azzurri siano una grande squadra, sicuramente tra le più forti in Europa. Ho visto le prodezze di Higuain e Insigne nell'ultima partita, ma non solo. Credo che il Napoli possa vantare in organico calciatori di prima fascia in tutti gli altri settori, dal portiere alla difesa, al centrocampo all'attacco. Scudetto? In tutta sincerità, credo che abbia tutte le carte in regola per farlo. Una squadra che batte la Juventus, il Milan, la Fiorentina, automaticamente deve candidarsi alla vittoria finale. Hanno mostrato di essere fortissimi in attacco e di aver trovato equilibrio in difesa: ingredienti giusti per conseguire traguardi prestigiosi. Il Napoli e i suoi tifosi saranno i benvenuti in Danimarca giovedì sera e nel nostro stadio. L'evento è molto atteso in tutto il Paese, tant'è che abbiamo già registrato il tutto esaurito".