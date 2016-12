Micronesia, un k.o. da record: Fiji vince 38-0

Gli Stati Federati di Micronesia entrano ufficialmente nella storia del calcio, anche se per un motivo decisamente imbarazzante. Durante un match valido per la seconda giornata dei Giochi del Pacifico 2015, infatti, la nazionale Under 23 dello stato oceanico è stata travolta da Fiji per 38-0: si tratta della sconfitta peggiore di sempre, che cancella il 31-0 con cui l'Australia superò le Samoa Americane nel 2001.