Miami United: Adriano torna in campo ma ne prende 5

Arrivato allo stadio in Corvette sorridente, l'ex Inter, Parma e Fiorentina non ha saputo incidere all'esordio della sua nuova vita calcistica. Dopo tre mesi abbondanti di allenamenti nella città della Florida, Adriano non ha ancora trovato la forma fisica adeguata, ma la notizia è che dopo un periodo veramente difficile, è tornato a fare il calciatore.



Adriano però non è l'unica vecchia conoscenza del calcio italiano che giocherà nella Sunshine Conference. Durante l'intervallo del derby perso malamente contro i Fusion, l'ex Reggina Julio Cesar Leon, 37 anni, è stato presentato ai nuovi compagni e tifosi con la nuova maglia.