Miami United, Adriano torna in Brasile. Avventura già finita?

Il ritorno in campo di Adriano dopo 2 anni di inattività non è stato dei migliori. L'imperatore ora gioca con il Miami United , nella lega semi-professionistica NPSL e, dopo aver perso 5-0 all'esordio , ha litigato con la dirigenza del club. L'ex attaccante nerazzurro, che è tra gli azionisti della squadra, ha lasciato la Florida per fare ritorno in Brasile e, nonostante le parole del procuratore, l'avventura sembra già ai titoli di coda .

Il motivo della discordia sarebbe legato ad un errore commesso dai manager statunitensi che non sarebbero riusciti a tesserare alcuni connazionali dell'attaccante. Da questo disguido si sarebbe incrinato il rapporto tanto che il giocatore ha preso la decisione di fare le valigie e lasciare gli Stati Uniti.



Luca Menezes, agente del brasiliano, ha provato a giustificare il suo assistito: "Adriano chiede scusa ai tifosi, ma doveva fare ritorno in Brasile per risolvere problemi personali e ottenere il visto di entrata negli Usa per la fidanzata. Ma tornerà presto, e sarà in campo contro il Las Vegas". Nel contratto dell'imperatore è infatti stata stipulata una clausola di partecipazione proprio per quella partita, a cui tra l'altro prenderà parte anche Ronaldinho, e se Adriano non dovesse rispettare l'impegno è prevista una penale. Sembra dunque scontata la sua assenza nel prossimo incontro che vedrà il Miami affrontrare i Tampa Bay Rowdies B.



La situazione resta tesa in casa Miami. In settimana si è unito al club l'ex Reggina e Genoa Julio Cesar Leon e all'allenamento, oltre all'imperatore, mancava anche il tecnico per "motivi familiari".