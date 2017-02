Mexes, perso il pappagallo dei figli

Brutta avventura per Philippe Mexes, l'ex difensore del Milan, che ha scelto il capoluogo lombardo per vivere, ha lanciato un appello ai suoi followers su Instagram. Il 34enne di Tolosa ha perso infatti il pappagallo di famiglia: "Uso Instagram per un aiuto.. Ho smarrito questo pappagallo cenerino zona San Siro, ha un anello rosso con un numero 23 , era dei miei bambini, per qualsiasi avvistamento vi prego di contattarmi.. GRAZIE". Questo il messaggio diffuso attraverso il social network.