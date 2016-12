Mexes e la gaffe col Papa: "Mi scuso, ma è stata male interpretata"

Il selfie scattato alle spalle di Papa Francesco durante l'udienza in Vaticano ha imbarazzato il Milan e tutti i tifosi e il giorno dopo Philippe Mexes ha voluto chiedere scusa. "Dispiace che la foto sia stata interpretata male - ha scritto sul profilo Instagram -. Pensavo di aver fatto una cosa carina facendo la cosa più normale di questo periodo. Forse non mi capiterà più di incontrare il Papa. Comunque mi scuso per la foto".