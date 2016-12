Messico: colpo a giornalista, Herrera licenziato

Finisce male l'avventura di Miguel Herrera come commissario tecnico del Messico. Il ct della Tricolor, fresco di vittoria nella Gold Cup in finale contro la Giamaica, è stato licenziato dalla federazione per aver colpito al collo Christian Martinoli, un giornalista che aveva aspramente criticato il rendimento della squadra nonostante il trionfo nella coppa del centro e nord America.

Miguel Herrera, detto "El Piojo", è stato silurato dal neo eletto presidente federale Decio de Maria: "I nostri valori, i nostri principi, sono al di sopra di ogni risultato. Nella nostra professione le partite non finiscono mai e come personaggi pubblici, che rappresentano una istituzione, dobbiamo essere assolutamente irreprensibili". Lo scontro tra Herrera e Martinoli è avvenuto all'aeroporto di Philadelphia dove la squadra del Messico era in attesa di imbarcarsi per fare ritorno a casa dopo la vittoria della Gold Cup: la figlia del "Piojo" e i gli altri collaboratori non sono riusciti ad evitare il contatto e le immagini circolate su internet mostrano come Herrera si avvicini a Martinoli, inizia la discussione e poi il tecnico sembra colpirlo al collo prima di abbracciarlo e trascinarlo via.