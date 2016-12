Messi vomita in campo: è rinosinusite cronica

13:02 - Che sia Liga, Champions League, Barcellona o Argentina, le magie di Lionel Messi col pallone sono spesso state accompagnate da misteriosi attacchi di vomito in campo. Tifosi e addetti ai lavori, più o meno preoccupati, da sempre si domandano il perché e a spiegarlo ci ha provato una otorinolaringoiatra durante un programma tv: rinosinusite cronica. Tradotto: eccessiva produzione di muco che il corpo non riesce a eliminare sudando o sputando.

Niente di grave, in poche parole, solo una patologia parecchio fastidiosa che condiziona la Pulce in campo come nella vita privata. L'accumulo di muco finirebbe per provocare continui conati fino al vomito, ma non solo in campo. In un'intervista lo stesso Messi aveva allargato la questione: "Ne soffro anche quando sono a casa, ho fatto molti controlli ma non so cosa sia". Questo fino all'azzardo dell'otorinolaringoiatra in questione.