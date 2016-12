Messi-Tevez, tango argentino a Berlino

Un tango argentino in Alexanderplatz a Berlino, Messi e Tevez, la pulce e l'Apache, avvinghiati in un ballo tutto sudamericano per cercare di strapparsi la coppa dalle grandi orecchie versione 2.0, per far esultare Rosario o il barrio di Fuerte Apache in una sfida albiceleste tra due dei personaggi più decisivi del calcio europeo griffato 2015.

Neanche l'arrivo di Neymar o Suarez ha intaccato il potenziale atomico di Lionel Messi, 53 gol in 53 partite sono numeri pazzeschi, da far tremare le gambe a chiunque abbia la sfortuna di trovarsi sulla sua strada. A chiunque ma non all'Apache, chi è cresciuto nella periferia infernale di Buenos Aires come Carlitos, dove si respira odore di bruciato misto fogna, non ha paura di niente, soprattuto adesso che si trova a vivere la sua stagione migliore di sempre, dal profumo di triplete, con 29 reti in 45 partite ad impreziosire la maglia numero 10 bianconera.





Messi vs Tevez è una sfida al momento in parità, con la vittoria più importante per il momento a favore di Messi nella finale romana della Champions 2008-2009, una sconfitta che Tevez cercherà di vendicare nel tango tutto argentino in Alexanderplatz a Berlino, un ballo-scontro con vista anche sul prossimo pallone d'oro.