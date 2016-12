Messi, rigore alla Cruijff: la Spagna si divide

Lo strapotere del Barcellona non ha limiti. Nel match vinto 6-1 contro il Celta Vigo, Messi e compagni hanno trasformato un penalty 'alla Cruijff''. Con il punteggio già sul 3-1, la Pulce, invece di tirare, ha appoggiato delicatamente per Luis Suarez, che ha segnato senza problemi staccando così di due lunghezze Cristiano Ronaldo nella classifica cannonieri. Nel 2005 Henry e Pires, con la maglia dell'Arsenal, provarono a trasformare un rigore in questo modo rimediando, però, una bruttissima figura. Ma l'opinione pubblica spagnola è già divisa: si è trattato di una semplice dimostrazione di superiorità tecnica oppure di un'inutile umiliazione degli avversari?