Messi, recupero della forma fisica con... Brontolo

Attualmente è fuori per infortunio, ma il recupero di Leo Messi non si può dire che non sia singolare. Merito soprattutto di una foto, postata su Instagram dall'argentino, che lo ritrae con il pigiama regalatogli dal suo compagno di reparto Luis Suarez. Un omaggio evidentemente gradito dalla Pulce, che però si interroga ironicamente sulla scelta del personaggio della Disney fatta dal Pistolero: "Grazie al mio amico Suarez per avermi regalato questo pigiama. Ma perché Brontolo?".