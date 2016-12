Messi profeta fuori patria: la stampa argentina contro Leo

Non basta essere il miglior giocatore al mondo. Non basta aver vinto quattro volte il pallone d'oro o aver segnato 423 gol con il Barcellona in 514 partite complessive. E non bastano neppure 46 gol con la maglia dell'Argentina per meritarsi la fascia di capitano. A dirlo sono i periodici nazionali, scatenati contro Leo Messi dopo l'ennesimo fallimento dell'attaccante di Rosario con la Albiceleste.

"Sarà il migliore giocatore del mondo, ma non si merita la fascia di capitano dell'Argentina - scrive il quotidiano Olé -. Basta scuse, basta, per favore. Un po' di rispetto per questa gente che si abbraccia al televisore o che addirittura spende soldi per andare in Cile per vedere una finale. Bisogna chiedere scusa. Abbassare la testa come sa fare Leo Messi in maniera perfetta".

"Il miglior giocatore del mondo non è in grado di rappresentarci nelle grandi occasioni - si legge ancora nell'editoriale del direttore Leo Farinella -. La sua maniera di giocare la finale è stata indegna. Essere il migliore non dà solo diritti. Dà anche degli obblighi, e Messi, l'altra sera ha dimostrato di non essere degno di portare la fascia di capitano dell'Argentina".

Parole che hanno ferito Leo Messi, il quale ha voluto ringraziare i tifosi sulla propria pagina Facebook esprimendo tutto il dolore per la finale persa con il Cile: "Non c'è dolore più grande che perdere una finale - il pensiero di Leo -, però non intendo che passi altro tempo senza ringraziare tutti coloro che ci hanno sempre appoggiato e seguito, continuando a farlo nei momenti difficili". E secondo alcuni starebbe pensando addirittura a prendersi una pausa dalla Nazionale.