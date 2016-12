Messi? Per averlo ci vogliono 600 milioni!

20:54 - Chi vorrà acquistare Lionel Messi dovrà borsare 600 milioni di euro: è questa la cifra che secondo il tabloid britannico Sun il Barcellona ha chiesto ai potenziali acquirenti. Dopo le ultime voci, secondo cui sia Chelsea che Manchester City avrebbero bussato alle porte del club catalano, è tempo di fare i conti. Il cartellino del campione argentino vale 250 milioni, 300 ne servono per pagare l'ingaggio.

Messi è sotto contratto col Barcellona fino al 30 giugno 2018, guadagna 20 milioni di euro (netti) a stagione, più 5 di bonus, sempre a stagione, il che significa per 200 milioni lordi fino al 2018, cui il nuovo club deve per forza aggiungere almeno una stagione se non due, di qui la cifra che arriva a 300 milioni. La clausola col Barcellona è fissata a 250 milioni.

Sono cifre che, in teoria, impediscono ogni discorso, anche da parte di club straricchi come il Chelsea e il City e nonostante le avances di Mourinho.