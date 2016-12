Messi o Ronaldo? La sfida è eco-friendly: vince chi "raccoglie" più mozziconi

È l'eterno dilemma dei calciofili di tutto il pianeta, chi è più forte tra Leo Messi e Cristiano Ronaldo? Un genio della comunicazione – e amico dell'ambiente - ha pensato di sfruttare la sfida tra i due fuoriclasse per salvare le strade di Londra dalle sigarette: per esprimere la propria preferenza, i fan (fumatori) devono semplicemente gettare il mozzicone in uno dei due cestini.