Messi meglio di Maradona: lo dicono i numeri

22:55 - Meglio Maradona o Messi? Dopo lo show al Camp Nou della Pulce contro il Bayern, la domanda torna di moda e rimbalza sui social. Un confronto difficile, che divide da molti anni gli amanti del calcio e che forse non ha una vera risposta. I campioni di epoche diverse non si possono paragonare, è vero. Ma i loro numeri sì. E dati alla mano, Leo riesce a far impallidire anche il mito di Diego. Mondiale a parte, ovviamente.

Analizzando il lungo elenco dei record individuali, Messi fa paura ed è in netto vantaggio. Ma i due campioni hanno giocato in tempi differenti e, gol segnati e assist a parte, è complesso paragonare il palmares individuale con l'evoluzione dei premi nel corso degli anni.



Concentriamoci allora sui titoli conquistati dai due numeri dieci argentini. Nei club Maradona può vantare un Campionato argentino, una Coppa di Spagna, una Coppa di Liga, una Supercoppa di Spagna, due Campionati italiani, una Coppa Italia, una Supercoppa italiana e una Coppa Uefa. Con l'argentina il "Pibe de Oro" invece ha centrato un Campionato mondiale under 20 e il Mondiale del 1986. Roba forte, ovviamente. Da fenomeni.



Ma anche Messi non scherza. Anzi, è addirittura meglio. Con la maglia del Barcellona Leo ha vinto infatti sei Campionati spagnoli, sei Supercoppe e due Supercoppe di Spagna, tre Champions League, due Supercoppe europee e due Mondiali per Club. In nazionale invece la Pulce ha conquistato un Campionato mondiale under 20 e un Oro olimpico. Rispetto a Maradona manca il Mondiale, è vero. E non è poco. Ma da un punto di vista dei freddi numeri, Leo vince ai punti. Qualcuno storcerà il naso, sicuro. Ma questo dicono i dati. Il campo poi racconta tutta un'altra storia. E Diego è sempre Diego.