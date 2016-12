Messi, incompiuto... nazionale

Resta un incompiuto, almeno in Nazionale, e per una volta è realmente come Diego Armando Maradona, anche lui senza una Coppa America nel suo palmares. La notte cilena di Leo Messi è tutta un disastro. Per una prestazione al di sotto delle sue possibilità, per la sconfitta, pare ovvio, ma anche per quanto accaduto in tribuna. Lo scrive Marca, che riporta un'indiscrezione del "Tiempo de Juego" e racconta di un'aggressione subita dai familiari della Pulce allo Stadio Nacional di Santiago. In tribuna per Leo c'erano i suoi genitori, Jorge e Celia, i suoi fratelli Rodrigo e Matías e due nipoti. Tutti costretti a trasferirsi in una zona sicura dello stadio dopo essere stati aggrediti da un tifoso. Senza subire danno alcuno, fortunatamente.