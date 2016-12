Messi: "Ho votato Mourinho, un grande allenatore"

17:01 - Cristiano Ronaldo pallone d'oro. Un plebiscito per colleghi calciatori, l'hanno votato come prima preferenza in 99 su 182, un consenso totale per i ct che l'hanno indicato come prima scelta in 88 su 181. Fin qui la normalità, ma poi ecco le curiosità. La più grande riguarda Lionel Messi che tra gli allenatori ha dato il suo voto anche a Josè Mourinho.

Lo Special One vecchio gran nemico ai tempi in cui allenava il Real Madrid, ma allenatore al Chelsea proprio di Messi? L'argentino di Mourinho ha detto "piaccia o no è un grande allenatore" e via tra preferenza e dichiarazione ad alimentare i rumors su un adios di Messi al Barcellona. Fra smentite e controsmentite.

Dall'Inghilterra oltre al Chelsea aggiungono il Manchester United tra i potenziali club interessati all'argentino. In realtà la notizia del contatto Chelsea-Messi è stata fatta uscire dall'entourage del calciatore per spingere l'allontanamento dal Barcellona di Luis Enrique, con cui Messi ha rotto, nonostante le smentite.

Poi, sempre a proposito di Messi e mercato, la BBC riporta la tesi di un esperto di finanza, secondo il quale per rispettare il Fair Play di mercato solo Real Madrid e Manchester United potrebbero acquistare l'argentino. Non Mourinho. E adesso?



