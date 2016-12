Messi, fissate le date del processo per frode fiscale

L'Avvocatura dello stato, guidata dall'ex dirigente del Real Madrid Marta Silva, ha chiesto 22 mesi e mezzo di carcere per entrambi. Messi e papà Horacio dovranno dare spiegazioni su una presunta evasione fiscale sui diritti di immagine del calciatore di 4,16 milioni di euro tra il 2007 e il 2009. Il fenomeno del Barcellona e suo padre hanno già pagato 5 milioni di euro al Fisco spagnolo in una sorta di patteggiamenti dopo essere stati accusati formalmente nel giugno 2013.



La procura aveva deciso di procedere solo nei confronti del padre del giocatore, con una richiesta di 18 mesi di carcere, mentre aveva archiviato la posizione della stella blaugrana perché ritenuta non a conoscenza dei fatti. L'avvocatura dello Stato, invece, pur ritenendo Messi “profano” in materia fiscale ha sostenuto che il giocatore “non potesse ignorare” che gran parte dei redditi derivanti dallo sfruttamento dei suoi diritti d'immagine transitavano da società con sede in paradisi fiscali come l'Uruguay o il Belize.