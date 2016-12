Messi fa 74 e stacca Raul: è il re dei bomber in Europa

17:26 - Una tripletta semplice e vincente, quasi uno scherzo. Ha scelto questo modo Lionel Messi per scrivere nuovamente la storia e prendersi lo scettro di "miglior marcatore di sempre" della Champions League. Con i tre gol nel 4-0 a Nicosia contro l'Apoel, la "Pulce" è salita a 74 gol contro i 71 di Raul. Un'altra leggenda del calcio spagnolo spodestata dopo aver frantumato pochi giorni fa il record di Zarra nella Liga.

Quella di Messi, giunto a sette gol in cinque partite di Champions in questa stagione, è letteralmente una settimana da record e contro l'Apoel Nicosia ha staccato Raul Gonzalez Blanco, tra Real Madrid e Schalke 04, nella speciale classifica dei bomber nelle massima competizione europea. Dietro i due però incombe l'eterno rivale dell'argentino: Cristiano Ronaldo fermo a quota 70. Nella top-10 c'è posto anche per Van Nistelrooy (56), Henry (50), Shevchenko (48), Pippo Inzaghi (46), Di Stefano (46), Drogba (44) e Del Piero e Ibrahimovic (42). Da aggiungere ai 74 in Champions di Messi anche la rete in Supercoppa Europea contro il Porto.