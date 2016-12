Messi e Suarez in Italia: relax a Otranto

L'avvistamento di Messi e Suarez in Italia fa sempre notizia. Anche se i due sono sbarcati nel nostro Paese solo per qualche ora di relax e per valutare alcuni investimenti. Le stelle del Barcellona sono state pizzicate in un ristorante di Otranto con le rispettive signore. Per Leo e Luis pranzo a base di pesce e Franciacorta, poi tappa a Lecce. Stando a Leccenews24.it, la Pulce starebbe prendendo in considerazione l'affitto di una villa in Salento .

In attesa dell'ultimo impegno che potrebbe regalare la Liga al Barcellona, Messi e Suarez hanno dunque scelto l'Italia per staccare un po' la spina. Una "gita" a base di buon cibo e buon vino, con tanto di giro "turistico" per visionare alcuni immobili di lusso particolarmente interessanti soprattutto per Leo in vista delle vacanze estive. Che sia la prima mossa per capire come si vive in Italia e valutare un futuro in Serie A?