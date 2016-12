Messi da record in Champions: per i media è "Re d'Europa"

12:03 - La stampa spagnola celebra Leo Messi dopo la doppietta all'Ajax che gli è valsa il record di 71 gol in Champions League. "Re d'Europa" scrive Sport, che sottolinea come la "Pulce" abbia avuto bisogno di appena 90 partite per ottenere il primato, mentre il Mundo Deportivo, che titola "Messi de Oro", rimarca la giovane età del fantasista blaugrana in relazione al record raggiunto, ovvero 27 anni, 4 mesi e 10 giorni.

Numeri che rendono impietoso il confronto con Raul e Cristiano Ronaldo, nonostante il numero delle marcature sia praticamente identico. Il neo attaccante dei New York Cosmos, in testa alla classifica assieme a Messi, ha all'attivo 142 match, ovvero 52 in più della Pulce, e a 27 anni 4 mesi e 10 giorni era fermo a 48 segnature. Alla stessa età, CR7 non andò oltre le 34 reti nel massimo torneo europeo (era il 9 dicembre 2012): significa -37 rispetto all'eterno rivale catalano. Per Ronaldo, inoltre, il rapporto gol-presenze è di 70 a 107: come dire 17 partite in più per esultare una volta in meno.