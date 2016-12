Messi compie 28 anni. Una vita in blaugrana

Leo Messi compie 28 anni e il Barcellona gli dedica un Vine spettacolare: un video in cui si ripercorre la carriera della Pulce in blaugrana. Una dopo l'altra scorrono le foto del volto di Leo, anno per anno, da quando giovanissimo entrò nella cantera del Barça fino ad oggi. Messi in questi giorni è impegnato in Copa America con l'Argentina, alla caccia del suo primo trofeo con l'Albiceleste: dovrà affrontare la Colombia nei quarti di finale.