Messi: "Champions, qui a Barcellona tiferemo tutti Atletico"

L'eliminazione patita ai quarti di Champions brucia ancora, ma il Barcellona si è tirato fuori da quella crisi nera a cavallo di marzo e aprile e ora è ad un passo da un possibile double Liga+Coppa del Re . Nessun rancore da parte di Leo Messi nei confronti dell'Atletico Madrid, giustiziere dei blaugrana in Europa: "Io, come tutti i tifosi del Barcellona, spero che la finale la vinca Simeone : ogni stagione ci auguriamo che il Real chiuda con zero titoli ".

Intervistato da Espn, Messi - a segno nel derby contro l'Espanyol con una punizione gioiello - ha spiegato: "Abbiamo avuto un periodo difficile, nel quale ci hanno rimontato in campionato e siamo stati eliminati in Champions. Ma ci siamo rialzati, abbiamo lottato e ora dipende tutto solo da noi". con una vittoria a Granada, infatti, il Barcellona (a +1 sul Real Madrid) vincerà la Liga numero 24, la seconda consecutiva. Inoltre i blaugrana sono in finale di Coppa del Re: il 22 maggio a Madrid, al Calderon, sfideranno il Siviglia: "Ci mancano due finali: quella per vincere il campionato e quella per la Coppa. Se dovessimo chiudere la stagione con due trofei, sarebbe una stagione spettacolare. L'eliminazione in Champions è stata dolorosa, ma vincerla per due anni di fila è impresa difficilissima, nessuno ci è riuscito con la nuova formula".



Messi, che appunto nella finale di Milano, da spettatore, tiferà Atletico, spende parole importanti sulla squadra di Simeone e sceglie l'aggettivo spagnolo 'incomodo' per descrivere cosa si prova quando la si affronta: "Sono difficili da sfidare, perché tutti sanno quello che devono fare e lo fanno alla perfezione: il Cholo ha grandi meriti in tutto ciò. Contro di loro siamo stati superiori all'andata, avremmo dovuto chiudere la qualificazione, ma poi giocare al Calderon è sempre difficile: l'Atletico fa quello che fa molto bene, ed è tremendamente complicato batterli".