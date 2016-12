Messi: "Argentina, una situazione di merda"

Nonostante i grandi giocatori, la nazionale del ct Bauza sta facendo molta fatica: "Dobbiamo lavorare con intelligenza, perché questa nazionale ha grandi giocatori, ma quando la testa non è a posto, le gambe non rispondono. Bisogna comunque pensare in positivo e cambiare questa situazione di m...a che stiamo vivendo. Ultimamente stiamo attraversando situazioni difficili, ma superarle non dipende mai da un solo giocatore, occorre lavorare di squadra".



All'orizzonte c'è la sfida con la Colombia che sarà già decisiva: "Dobbiamo pensare a quella partita ora e dimenticarci del Brasile. Sappiamo che dovremo migliorare tantissimo il nostro gioco per spuntarla. Non possiamo ripetere una partita come quella che abbiamo giocato contro i verdeoro. Il margine d'errore è zero, non possiamo regalare altri punti; non possiamo commettere altri errori".