Messi agita Barcellona: "Il futuro? Non so". Interviene papà Jorge

16:21 - Le dichiarazioni di Lionel Messi su un possibile futuro addio al Barcellona, fatte al giornale sportivo argentino 'Olé', hanno messo in agitazione il mondo 'blaugrana'. Così è dovuto intervenire Jorge Messi, papà del fuoriclasse argentino, che, al giornale 'La Vanguardia', spiega che "oggi non c'è nulla di nulla. Noi pensiamo di rimanere a Barcellona, però c'è gente che vuole sempre 'leggere tra le righe' ed esagera".

"Leo è contento - ha aggiunto Messi senior - però chiaro che se domani il club ci dicesse 'abbiamo questa offerta e vogliamo venderti' dovremmo prendere in esame la questione. Però oggi non abbiamo in mente nulla del genere, ve lo assicuro".

Messi ha firmato un contratto col Barcellona fino al 30 giugno 2018, guadagna 20 milioni di euro netti a stagione, sponsor esclusi, e con un patrimonio di 146 milioni è il secondo calciatore più ricco del mondo.