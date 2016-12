Messi aggredito a Tokyo dai tifosi del River Plate

Disavventura per Leo Messi in aeroporto a Tokyo. Il fuoriclasse del Barcellona è stato aggredito da alcuni tifosi del River Plate. Sputi, insulti e pure uno spintone per la Pulce argentina che, secondo le prime ricostruzioni, ha reagito colpendo un supporter dei Millonarios. A questo punto è stato necessario l'intervento di Luis Enrique e di Mascherano per bloccare l'argentino ed evitare la rissa.