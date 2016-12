Merida, sfottò al Real Madrid: legano lo squalificato

Real Madrid fuori dalla Coppa del Re, gli sfottò in questi giorni si sono sprecati. Il caso Cheryshev, schierato da squalificato, ha scatenato la fantasia non solo del web, ma anche della dirigenza del Merida, squadra di terza categoria, che ha trovato un modo davvero geniale per "scherzare", in maniera intelligente, sulla questione. Con un video pubblicato su Youtube il club dell'Extremadura ha filmato il proprio capitano Johnatan Monago Vila, squalificato per la partita successiva, legato, imbavagliato e rinchiuso negli spogliatoi per evitare che scendesse in campo: "Noi lo abbiamo legato".