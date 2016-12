Mercato: serie A, ecco gli obiettivi delle 20 squadre del nostro campionato

Ecco gli obiettivi delle 20 squadre di serie A. Il mercato aprirà il 4 gennaio e si concluderà l'1 febbraio alle ore 23.



ATALANTA

Blindato Sportiello (fino al 2020) e ceduto Maxi Moralez al Club Leon, in Messico, ora si punta tutto su El Kaddouri del Napoli e Larsson dell'Heerenveen, attaccante classe 1993. In uscita non sarà ceduto Gomez (mai messo sul mercato), ma potrebbe partire Grassi, richiesto dal club di Aurelio De Laurentiis.



BOLOGNA

Si cerca un attaccante. Tre i nomi: Calleri del Boca Juniors (sarà preso dall'Inter e girato in Emilia in prestito), Floccari e Giuseppe Rossi. Sondaggio con il Milan anche per El Shaarawy per rinforzare la corsia esterna. In uscita ci sono Crimi (Carpi), Maietta e Falco, che piacciono al Cesena.



CARPI

Bisogna intervenire a centrocampo. Nel mirino per la mediana ci sono Crimi del Bologna e Brezovec, croato dello Spezia. Lasagna, che trova poco spazio, potrebbe lasciare il club emiliano.



CHIEVO

Paloschi ha diverse richieste dalla Premier, ma i veneti non hanno nessuna intenzione di cederlo. Ci sono stati dei sondaggi per Lanzafame del Perugia e Barrientos del San Lorenzo, che in Italia ha già giocato con la maglia del Catania. Piacciono due colombiani: Fredy Miranda e Daniel Angulo dell'Independiente Santa Fe.



EMPOLI

L'intenzione è quella di trattenere i big, ma bisogna resistere agli assalti della Lazio per Tonelli e del Napoli per Barba. Zielinski in estate rientrerà a Udine per fine prestito, ma è corteggiato da mezza serie A. In entrata piace Rebic della Fiorentina e Verde del Frosinone.



FIORENTINA

Da valutare il futuro di Mario Suarez, che non trova spazio, e di Giuseppe Rossi, che vuole giocare di più per non perdere Euro 2016. Se parte Rossi, si tratta Muriel. La priorità è la difesa. Tre i nomi: Lisandro Lopez (Benfica), Balanta (River Plate) e Mexes (Milan). Attenzione alle richieste del Napoli per Vecino, ma la famiglia Della Valle non vuole rinforzare una diretta concorrente.



FROSINONE

Due cessioni in vista: Longo al Panathinaikos (ritroverebbe Andrea Stramaccioni, che lo ha già allenato nell'Inter Primavera) e Verde all'Empoli. Arriverà Kragl, centrocampista classe 1990 del Reid (Austria), ma si è complicato Trotta dell'Avellino. In attacco potrebbe arrivare Manaj, albanese del 1997 dell'Inter, o Floro Flores del Sassuolo e a centrocampo Gerson, talento brasiliano che il 6 gennaio sbarcherà alla Roma dal Fluminense.



GENOA

Pandev potrebbe andare via, ma Enrico Preziosi è concentrato su Giuseppe Rossi (tanta concorrenza per lui) ed El Shaarawy, che proprio al Genoa è cresciuto. De Maio, Izzo e Perotti sono quelli che hanno più richieste. Il primo piace all'Inter per il dopo Ranocchia; gli altri due sono nel mirino della Roma.



INTER

Può essere un gennaio importante per il club di Erick Thohir. In uscita Ranocchia e Santon (in Premier), ma attenzione a Brozovic che piace all'Arsenal. In entrata si tratta col Psg per arrivare a Lavezzi, Rabiot e Van der Wiel. Il sogno rimane Pirlo, ma è destinato a rimanere tale. Per la difesa ci sono Izzo e Caceres. Arriverà Calleri, ma sarà girato al Bologna.



JUVENTUS

Il grande obiettivo è Gundogan del Borussia Dortmund, ma costa almeno 30 milioni di euro. L'alternativa è Moutinho del Monaco. Beppe Marotta si tiene stretto Rugani e ha rifiutato un'offerta da 25 milioni di euro del Napoli. Capitolo Zaza: può andare via per giocare di più e non perdere la maglia della Nazionale. Da questa estate c'è una squadra che è piombata su di lui: il West Ham. Già preso un giovane classe 1997, Mandragora del Pescara.



LAZIO

Claudio Lotito deve resistere perché ha molte richieste per Biglia, Candreva, Felipe Anderson, Morrison e Onazi. Tre di questi 5 potebbero dire addio alla Capitale. Si cerca un difensore centrale e sono stati fatti tanti nomi, ma in pole restano Tonelli dell'Empoli e Gil del Corinthians. Per l'attacco piace Budimir del Crotone. Verona e Bruges sono su Berisha.



MILAN

Prima di comprare, bisogna cedere. Suso è andato in prestito al Genoa. Cerci piace al Palermo, Mexes alla Fiorentina, Zapata potrebbe finire al Genoa o all'Everton (in Inghilterra parlano addirittura di un interesse del Manchester United), Nocerino può andare al Cagliari e Poli è corteggiato dal Napoli. Da capire il futuro di De Jong ed El Shaarawy. Il sogno in mediana rimane Witsel dello Zenit, ma si può arrivare a Soriano della Sampdoria o a Sensi del Cesena. Adriano Galliani vuole Caceres e Lavezzi. Il primo rinforzo è Boateng.



NAPOLI

Aurelio De Laurentiis ha promesso colpi importanti. Per la difesa ci sono Maksimovic, Rugani e Barba (loro due allenati da Maurizio Sarri ad Empoli). Due obiettivi anche per il centrocampo: Vecino della Fiorentina e Soriano della Sampdoria, che stava per arrivare in estate. In attacco se parte Gabbiadini, può arrivare Immobile dal Siviglia.



PALERMO

Arteaga è solo l'inizio perché Maurizio Zamparini pensa in grande. Nei giorni scorsi ha fatto un tentativo importante per Sensi del Cesena, che piace a mezza serie A. Ma attenzione anche a Cerci del Milan, ormai lontano dal progetto di Sinisa Mihajlovic. Brugman può andare al Vicenza.



ROMA

A Trigoria è atteso, per il 6 gennaio, Gerson, il talento brasiliano del Fluminense strappato al Barcellona. Andrà via in prestito e il Frosinone è in pole. Si cerca un terzino sinistro e il nome è quello di Kolasinac dello Schalke. Iturbe è andato al Bournemouth, in Premier e per sostituirlo ci sono Perotti del Genoa ed El Shaarawy del Milan. In difesa è spuntato il nome di Acerbi del Sassuolo oltre a quello di De Maio del Genoa. Per la mediana il sogno rimane Rabiot del Psg.



SAMPDORIA

In una recente intervista, Massimo Ferrero ha dichiarato l'intenzione di trattenere tutti i suoi big, ma sarà difficile mantenere la promessa su Soriano. Vincenzo Montella ha chiesto un difensore centrale (piace Rodrigo Ely del Milan) e un terzino sinistro ed è Dodò l'obiettivo. Due i nomi per l'attacco: Kramaric del Leicester e Immobile del Siviglia, che piace anche al Napoli. Alvarez può essere il primo colpo.



SASSUOLO

Dimarco dell'Inter e Cristante del Benfica (cresciuto nel vivaio del Milan). Sono i due nomi che piacciono al Sassuolo per rinforzare difesa e centrocampo. In uscita Acerbi piace alla Roma, Floccari ha richieste da mezza serie A e Floro Flores può andare al Frosinone. Berardi non andrà al Tottenham a gennaio.



TORINO

Gazzi piace al Cagliari e Amauri può andare via. In attacco c'era stato un sondaggio timido con il Siviglia per il prestito di Immobile, ma il club andaluso ha rimandato al mittente la proposta. Urbano Cairo virerà su Floccari o su Kramaric del Leicester, ma guarda con interesse alla vicenda legata a Giuseppe Rossi. Per il centrocampo è stato chiesto in prestito Belhanda della Dinamo Kiev. L'alternativa è Marquinho dell'Udinese.



UDINESE

Di Natale rimarrà fino a fine stagione. Badu non è mai stato messo sul mercato, nonostante le tante richieste. In entrata Stefano Colantuono aspetta un centrocampista e un attaccante. Per la mediana il nome è quello di Behrami del Watford, club di proprietà della famiglia Pozzo. In attacco due alternative: Immobile del Siviglia o Floccari del Sassuolo.



VERONA

Piacciono Berisha della Lazio per il ruolo di portiere, Emanuelson per la fascia sinistra e José Mauri del Milan per il centrocampo. Dei tre, l'olandese è quello ormai a un passo. L'ex giocatore di Milan, Roma e Atalanta ha anche già svolto le visite mediche per il club veneto. Nei giorni scorsi era stato fatto un sondaggio per D'Alessandro dell'Atalanta.