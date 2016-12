Mercato Roma, Sabatini ha incontrato l'agente di Brozovic

Potrebbe essere Marcelo Brozovic il nome nuovo per il centrocampo della Roma. In attesa di capire il futuro di Nainggolan e Pjanic , infatti, Sabatini ha incontrato Miroslav Bicanic , agente del giocatore, che ha confermato al corrieregiallorosso.com l'interesse dei capitolini per il nazionale croato: “La Roma è interessata a Brozovic, non è notizia di oggi - ha detto - ma non possiamo parlare con altri club finché l’ Inter non ci darà l’autorizzazione".

In casa Inter l'ipotesi della cessione di Brozovic è stata presa in considerazione ormai da tempo e negli ultimi giorni è diventata sempre più concreta. Soprattutto dopo le dichiarazioni del suo agente, che ha mandato chiari segnali alla società: “Rimarrebbe all’Inter con un ingaggio pari a quello dei top della squadra - ha detto Bicanic - al momento l’Inter non gliel’ha proposto e quindi credo che voglia venderlo”.

Rilette col senno di poi, anche le dichiarazioni di Zanetti (“Chi indossa la maglia dell’Inter deve essere felice di farlo”) di qualche giorno fa, che sembravano indirizzate soprattutto a Samir Handanovic, assumono invece un altro significato. Ad Appiano Gentile nessuno si attendeva dichiarazioni di quel genere da parte dell’agente del centrocampista, che ha poi rincarato la dose parlando dell'interesse della Roma e dell'Incontro con Sabatini: "L’interesse della Roma è datato. Sabatini? L’ho incontrato dieci giorni fa, ma per parlare di Anocic” ha chiosato l’agente.

L'asse Milano-Roma diventa dunque molto caldo. Nel mercato estivo la società di corso Vittorio Emanuele sarà con ogni probabilità costretta a cedere un paio di big perchè entro giugno dovrà presentare circa una cinquantina di milioni di plusvalenze se non vuole incorrere nelle temute sanzioni Uefa. Il prezzo del cartellino di Brozo è di circa 25 milioni, i nerazzurri preferirebbero cederlo all'estero per non rinforzare dirette concorrenti, ma al momento l’Arsenal, che sembrava la più interessata, non si è ancora fatta avanti con offerte concrete. Sabatini resta alla finestra, se uno tra Nainggolan o Pjanic dovesse lasciare la Capitale, Epic Brozo è il nome giusto.