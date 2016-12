Mercato, quando gli Europei sono un'opportunità: i colpi sono milionari

5 settembre 2016 16:07 Mercato, quando gli Europei sono unʼopportunità: i colpi sono milionari Tanti i giocatori pagati a peso dʼoro dopo le buone prestazioni in Francia

Il mercato appena concluso si è contraddistinto per i tanti trasferimenti milionari. Molti di questi sono stati effettuati durante o dopo gli Europei giocati in Francia. Operazioni economiche con cifre da capogiro. L’esempio è Pellè: l’attaccante azzurro si è guadagnato un contratto in Cina, con lo Shandong, da 17 milioni di euro. Trasferimento multi milionario anche per Joao Mario, approdato all’Inter per 40 milioni.

Europei e Mondiali influenzano da sempre il mercato estivo, e questa sessione non ha fatto eccezione. I prezzi dei cartellini di coloro che hanno impressionato nel campionato europeo hanno subito una notevole impennata. La Juventus, dopo aver perso Morata, tornato al Real, ha blindato il gioiellino della Dinamo Zagabria, Marko Pjaca. Il croato ha fatto intravedere lampi di grande talento che non sono sfuggiti a Marotta, astuto ad anticipare la concorrenza delle milanesi pagando 23 milioni al club croato. Per sostituire Higuain, il Napoli ha pescato dalla nazionale polacca, assicurandosi l’attaccante Milik. Il presidente De Laurentis ha versato 32 milioni nelle casse dell’Ajax.