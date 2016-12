Mercato Napoli, si lavora sui rinnovi di Koulibaly e Hamsik

Per curare la ferita Higuain, in casa Napoli si lavora ai rinnovi per blindare i campioni azzurri. Si comincia con il difensore Kalidou Koulibaly, che nelle scorse settimane aveva manifestato la volontà di andare via. Per il centrale, seguito anche dal Chelsea, è pronto un rinnovo con aumento dell'ingaggio. De Laurentiis vuole inserire una clausola da 70 milioni di euro, ma l'agente del difensore frena: "Non siamo vicini, lui vuole andare via"