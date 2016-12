Mercato: Mourinho ct dell'Inghilterra nel 2016

Tra le tante, questa mancava: nel senso di novità mercato. Ovvero: José Mourinho candidato a sedersi sulla panchina dell'Inghilterra dopo l'Europeo 2016. Oltre il Chelsea, oltre -dicono- le mega-offerte del Paris St Germain, oltre la sua idea (di Mou) di ritenersi il top fra i manager del Pallone. Lo scrive il Diario di As, lo si dice attorno alle fortune della Nazionale inglese guidata, oggi, da Roy Hodgson anche lui -casualmente- con un passato interista, seppure non vincente.

Mourinho è legato al Chelsea da un profondo "amore" calcistico: sette anni fu mandato via in malo modo da Abramovich, due anni lo stesso Abramovich l'ha rivoluto ritenendo che nessuno è meglio di Mou. E ora con un avvio di stagione alla rovescia, è normale (banale) che si accendano fuocherelli di un disagio che magari non esiste, ma bisogna pure ipotizzare.

E allora ecco la notizia di inizio autunno: con la Nazionale inglese che ci riprova con un tecnico straniero, dopo Eriksson e soprattutto Fabio Capello. Non è il caso di andare oltre la voce di mercato. Oggi.