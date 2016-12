Mercato, Marotta non crede a Pirlo all'Inter: "Non accetterebbe"

Pirlo-Inter, la trattativa non s'ha da fare. Questo il parere di Giuseppe Marotta che, al Processo del Lunedì, ha detto: "Sono scelte strettamente personali, ma conosco Andrea per la grande serietà e per il grande attaccamento che ha avuto per i nostri colori. Per questo - ha continuato il dg della Juventus - sono quasi certo che nel momento in cui gli arrivasse una proposta del genere non la accetterebbe".