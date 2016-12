Mercato: Juve e Milan pensano a Sneijder

12:33 - Nonostante le smentite, l'addio di Wesley Sneijder al Galatasaray è sempre più vicino. Secondo i media turchi il centrocampista olandese vorrebbe tornare in Italia dove ha vinto con l'Inter. Il suo entourage è al lavoro: così Milan e Juventus fiutano l'affare. Wes è pronto a fare le valigie e abbandonare Istanbul già a gennaio per via della difficile situazione del club giallorosso: da qualche mese non riceverebbe lo stipendio.



Era sceso in campo anche Cesare Prandelli: "Abbiamo parlato con Sneijder, è un giocatore importante. Le voci di mercato sono normali, ma ci ha detto che non sono vere. E io gli credo". Ma le cose non starebbero così: il Galatasaray è in crisi di risultati e di liquidità, l'ex ct della Nazionale è a rischio esonero e Sneijder si è stufato della situazione.

In Italia Sneijder ha ancora molti contatti e la destinazione sarebbe gradita alla moglie Yolanthe (che non ha mai apprezzato a pieno la metropoli turca). Spazio quindi a Milan e Juve, con i rossoneri che hanno bisogno di qualità a centrocampo, mentre i bianconeri cercano un veterano per avanzare in Champions League. Certo, dopo gli anni in nerazzurro (finiti comunque con una rottura) chissà come la prenderanno i tifosi dell'Inter nel vedere Sneijder con la maglia di una rivale.