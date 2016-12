Mercato Inter, l'agente di Jovetic: "È felice, rimane qui"

" Jovetic ? Sta bene all'Inter, è felice e qui rimarrà". A parlare è Fali Ramadani , agente del calciatore montenegrino, che rassicura sul futuro dell'attaccante montenegrino. O almeno ci prova, visto che con De Boer Jovetic sembra essere ai margini del progetto nerazzurro. Il contratto tra l'Inter e il Manchester City prevede l'obbligo di riscatto in caso di una presenza del giocatore in questa stagione. Contro il Chievo non è sceso in campo.

Per il momento non sono arrivate offerte per Jovetic. O meglio: quelle arrivate (tutte da squadre di Premier League di seconda fascia) non soddisfano il giocatore. Al momento l'Inter sta cercando fondi per finanziare operazioni in entrata e la cessione di Jovetic sarebbe ossigeno per le casse nerazzurre.



Lo stesso agente Fali Ramadani ha poi parlato, sempre a Gazzamercato, anche di Nikola Maksimovic, altro suo assistito: "Su di lui sapete tutto e anche della sua situazione. Vedremo cosa succederà” ha risposto a chi chiedeva notizie sulla cessione del difensore al Napoli.