1 settembre 2016 Mercato estero, la Premier League investe oltre un miliardo di euro

E' di gran lunga la Premier League il campionato che ha speso di più in questa sessione di mercato. Non ci voleva molto a immaginarlo, visto il ricco contratto tv che fa piovere milioni sulle squadre inglesi, che hanno speso la cifra record di 1,42 miliardi (miliardi!) di euro. La Bundesliga si è 'fermata' a 548 milioni, seguita dalla Spagna con investimenti per 472 milioni. In questa classifica l'Italia si piazza al secondo posto con 706 milioni spesi.

INGHILTERRAPer la prima volta nella storia, nel calciomercato inglese è stato speso oltre un miliardo di euro. Per l'esattezza in Premier, grazie al ricchissimo contratto televisivo, i club hanno investito un miliardo e 416 milioni di euro e ben 13 di loro hanno infranto il record per la spesa più alta. A farla da padrone, ovviamente, i due club di Manchester. Il saldo finale del City di Guardiola è -191 milioni di euro, frutto di acquisti come Stones (55 milioni), Sanè (50) e Gabriel Jesus, pagato 32. Mourinho ha risposto con un saldo negativo di 178 milioni, dovuto per oltre la metà all'acquisto di Pogba (105 milioni), ben accompagnato da Mkhitaryan e dal difensore Bailly strappato al Villarreal. Ranieri ha piazzato il colpo più costoso al fotofinish, prendendo Slimani dallo Sporting per 35 milioni di euro. Saldo quasi in pari per il Liverpool, che ha tamponato con la cessione di Bentekè al Palace. Partito in sordina, il Chelsea di Conte ha chiuso con un saldo negativo di 100 milioni esatti con gli acquisti di David Luiz e Marco Alonso. Da segnalare, tra i colpi messi a segno in Premier, il prestito di Wilshere dall'Arsenal al Bournemouth. L'ultimo colpo della giornata è stato quello del Tottenham, che ha soffiato Sissoko all'Everton a pochi minuti dalla chiusura del mercato.

SPAGNALa Liga domina nelle coppe europee ma spende meno rispetto allo scorso anno. In questo 2016 gli investimenti si sono fermati a 472 milioni contro i 606 della stagione scorsa. All'appello manca il Real Madrid, quest'anno in fase di austerity, che ha messo a segno solo la recompra di Morata dalla Juve. Di diverso tenore il mercato del Barcellona, che si è assicurato Andrè Gomes, Paco Alcacer e Samuel Umtiti, arrivando a investire ben 122 milioni (saldo totale -90 milioni). L'Atletico di Simeone ha preso, tra gli altri, Gameiro dal Siviglia e Nico Gaitan dal Benfica. Il Villarreal ha pescato dalla Serie A, prelevando Soriano dalla Samp e Sansone dal Sassuolo mentre il Siviglia ha puntato su Franco Vazquez e Ganso. Il Valencia, invece, è stato saccheggiato dall'Arsenal, che ha preso Mustafi per 41 milioni, e dal Barcellona, che ha acquistato Andrè Gomes e Paco Alcacer. Ma la squadra di Ayestaran è riuscita a prendere Garay dallo Zenit.

GERMANIAIn Germania l'acquisto più importante è stato quello dello Schalke, che ha portato a casa Konoplyanka dal Siviglia per 16 milioni di euro (obbligo di riscatto). Ma i veri colpi sono stati quelli in 'difesa', con lo stesso club di Gelsenkirchen che ha detto no al Tottenham che aveva offerto 45 milioni per Max Meyer, mentre il Wolfsburg ha rifiutato 75 milioni di euro dal Psg per Draxler. Il Bayern, come sempre, si è portato avanti chiudendo Hummels (35 milioni) e Renato Sanches (almeno 35 milioni) con largo anticipo rispetto ai rivali. Il Borussia si è consolato con il ritorno del figliol prodigo Mario Goetze. In totale le squadre della Bundes hanno speso 548 milioni di euro.