Menez, intervento chirurgico per ricostruire l'orecchio

Jeremy Menez è stato sottoposto a un intervento chirurgico per la ricomposizione dell'orecchio destro. L'ex giocatore del Milan è rimasto ferito in maniera piuttosto seria dopo uno scontro di gioco con il difensore del Lorient Didier Ndong. Sanguinante, Menez ha abbandonato l'amichevole tra il suo Bordeaux e il Lorient (andata in scena mercoledì) e oggi ha subito un intervento per la ricostruzione della parte superiore dell'orecchio.