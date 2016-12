Menez e il futuro: "Sto bene al Milan"

Parole chiare, che lasciano intravvedere un lieto fine tra Menez e il Milan. "Posso migliorare ancora tanto. Io sto bene qui, ho sentito anche alcune cose che non mi sono piaciute ma fanno parte del calcio", ha precisato l'attaccante, che poi ha anche parlato del rapporto con Inzaghi: "Fin da Ibiza ho sentito la sua fiducia e quando sento la fiducia io do sempre il massimo". Dopo la lunga squalifica, è ora di tornare in campo e Jeremy morde il freno: "Stare fuori 4 giornate è dura, non vedo l'ora di tornare in campo per l'ultima partita".



Poi una battuta sul connazionale Mexes: "All'inizio giocava poco, poi il mister lo ha messo in campo e ha fatto bene. Spero possa restare qui". Infine l'obiettivo con la maglia della Francia: "Sono venuto qui anche per tornare in Nazionale. L'anno prossimo c'è l'Europeo e voglio andarci".