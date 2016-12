Menez, bruttissimo taglio all'orecchio nella prima col Bordeaux

Esordio sfortunato per Jeremy Menez con il Bordeaux. L'ex milanista, in campo nell'amichevole vinta contro il Lorient, ha riportato un bruttissimo taglio all'orecchio destro dopo uno scontro di gioco. Sanguinante, l'attaccante francese è stato accompagnato fuori dal campo. Probabilmente verrà sottoposto a un intervento chirurgico per la ricostruzione della parte mancante dell'orecchio.