Mendes difende CR7: "Festa organizzata da tempo, era distrutto"

17:18 - Proseguono le polemiche attorno alla festa di compleanno di Ronaldo dopo la sonora sconfitta del Real contro l'Atletico. Nello spogliatoio dei Blancos, stando ai media spagnoli, alcuni non avrebbero gradito l'iniziativa, ma l'agente di CR7 difende il suo assistito. "La festa era preparata da un mese, ma lui era distrutto - ha spiegato Jorge Mendes - . Non potevamo cancellarla, avremmo mancato di rispetto a tutti gli invitati".

"Ronaldo era arrabbiato - ha proseguito il procuratore del portoghese - Qualsiasi giocatore sarebbe arrabbiato quando perde, soprattutto uno come lui che è un grande professionista". "È inaccettabile che qualcuno approfitti di una cosa privata per diffondere dei video - ha continuato -. Ronaldo era distrutto dopo la sconfitta e la gente è stata lì due ore a cercare di tirargli su il morale". "È davvero difficile essere Cristiano - ha concluso Mendes con amarezza -. Nella vita ci sono momenti buoni e altri in cui le cose non vanno altrettanto bene. Il problema è che Cristiano ha abituato male la gente perché nel 99 per cento delle volte fa benissimo. Decide le partite, fa tutto, ma appena vive un momento non buonissimo, la gente dovrebbe stare al suo fianco perché stiamo parlando del miglior giocatore del mondo. In questi anni Cristiano è stato un esempio per tutti e continuerà a esserlo".



Una difesa a spada tratta per il portoghese, contro cui però si sarebbero schierati anche alcuni compagni di squadra. Stando a Marca, la festa non sarebbe piaciuta soprattutto a Casillas e Sergio Ramos. Il capitano e il vice del Real erano invitati all'evento, ma hanno preferito disertare il party visto il 4-0 con l'Atletico. E non è tutti qui. Sui social network, infatti, moltissimi tifosi se la sono presa non solo con CR7, ma anche con James, Khedira, Pepe e Modric.