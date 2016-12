Meisterschale Bayern, anche Luca Toni alla festa

Nel giorno delle celebrazioni per il Meisterschale numero 26 del Bayern Monaco, all'Allianz Arena c'è stato spazio anche per Luca Toni. I bavaresi hanno dato spazio ai campioni che negli anni hanno saputo firmare queste imprese, proprio come il centravanti modenese. Toni, che la scorsa settimana ha dato l'addio al calcio segnando con un cucchiaio su rigore con la Juventus, in maglia Bayern collezionò 58 gol in 89 presenze.