Mediaset: Borussia-Juve, ascolti record in tv su Canale 5

12:13 - Mediaset vince con la Juventus. Ascolti record per la partita di Dortmund trasmessa in esclusiva su Canale 5: 8 milioni di italiani (per la precisione 8.006.000) davanti alla tv ad assistere all'impresa della formazione di Allegri in Champions League. Uno share del 27.51% con il 30.15% commerciale. Successo anche per il post partita con lo studio direttamente dentro il Signal Iduna Park con Marco Foroni, Arrigo Sacchi e Alessio Tacchinardi che ha fatto registrare 3.252.000 milioni di spettatori con il 15.39% di share (16.50% commerciale).

Numeri importanti anche per il nostro sito Sportmediaset.it con 115.337 streaming erogati. Partita che era visibile anche sull'applicazione gratuita con 34.945 clik sul match.



