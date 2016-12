Media tedeschi contro il Wolfsburg: "Che vergogna, tutto finito"

13:04 - Una sconfitta che brucia, quattro gol che fanno male. Il Wolfsburg, secondo in Bundesliga e grande rivelazione stagionale, è uscito con le ossa rotte dalla sfida di Europa League contro il Napoli. La stampa tedesca non ha avuto pietà: "1-4, che vergogna" ha titolato il Wolfsburger Allgemeine; "Wolfsburg paurosamente debole" per Sport1.de. Più morbido Der Spiegel: "Complimenti al Napoli, la differenza in campo è stata evidente".

Probabilmente la stagione al vertice del Wolfsburg ha reso ancora più dolorosa la caduta verticale degli uomini di Hecking che contro il Napoli hanno raccolto la seconda sconfitta nelle ultime ventiquattro partite. A far notizia però è il passivo e l'1-4 non risparmia le critiche della stampa tedesca. Il giornale locale è il più duro: "Che vergogna, ora è tutto finito" titola in prima pagina, spiegando che "all'inizio la squadra ha attaccato, ma appena il Napoli ha accelerato è finito il match. Con questa timidezza l'anno prossimo in Champions sarà dura".

Duro anche Sport1.de: "Il Wolfsburg è parso paurosamente debole, con la peggior sconfitta europea della propria storia. Conclusione perfetta di una settimana drammatica per il calcio tedesco" scrive. Kicker e Der Spiegel, infine, danno i giusti meriti al Napoli: "Gli azzurri hanno dato una lezione di calcio al Wolfsburg" scrive il primo; "Stagione troppo positiva per fare polemiche, bisogna solo complimentarsi col Napoli perché la differenza in campo è stata troppo evidente per cercare alibi".