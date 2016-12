Mazzarri studia la Premier: in tribuna per City e United

Walter Mazzarri è volato in Inghilterra per un aggiornamento professionale. L'ex allenatore dell'Inter, esonerato il 14 novembre scorso, ha passato il weekend negli stadi della Premier vedendo Manchester City-Aston Villa 3-2 ed Everton-Manchester United 3-0. Subito si sono scatenati i rumors di mercato con il tecnico accostato alla panchina dei Citizens che sostituirà Pellegrini. Per ora nulla di vero con Rafa Benitez sempre in pole.