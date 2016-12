Mazzarri ricarica i suoi: "Ripartiamo subito" 

14:06 - Due sconfitte, sette gol. "Io non mollo", ha detto Mazzarri ai suoi giocatori. Che non significa, traduzione errata, io non mi dimetto. No, significa io ci credo, continuo a credere in voi e in questo progetto, abbiamo sbagliato due partite, abbiamo capito quali sono gli errori e ripartiamo. C'è un gruppo-giocatori -in società hanno captato il segnale- che sta con l'allenatore. E un "semplice" Inter-Napoli alla prossima, domenica sera 19 ottobre. C'è da tremare, da far sventolare l'orgoglio, per un confronto da capogiro: c'è anche la storia, personale, di Benitez e Mazzarri al confronto.

Così eccoci a due giorni dopo Fiorentina-Inter, alle parole di Thohir da Giacarta ("Mazzarri ha la mia fiducia, saprà mettere le cose a posto") e tutto quel che ne deriva. L'Inter procede con un gruppo (ri)costruito in estate, non va scordato. Un progetto nuovo, l'azzeramento di quel che restava dell'immensa Inter del Triplete perché era opportuno rifare tutto daccapo, le troppe illusioni d'agosto quando all'improvviso sembrava tutto perfetto (e Mazzarri diceva no, piano...), poi questo improvviso ansimare: da Zeman al Qarabag fino a Montella.

Immancabili, poi, le voci da panchina: fanno parte del rituale, non solo interista. Walter Zenga il personaggio in circolazione. Ma siamo in quel campo di calciomercato che non conosce ostacoli e nemmeno tempo: è sempre aperto. Mentre in casa-Inter, da Thohir a Ausilio e con la convinzione di Mazzarri, non si percorrono nuovi sentieri, ma si cerca di mettere a posto il Mazzarri/Due. Ben sapendo che attorno al tecnico il malumore dei tifosi esiste, ma se evitiamo Mourinho nell'ultimo ventennio, la moda del dagli all'allenatore, da parte dell'esigente popolo nerazzurro, è una linea continua. Senza eccezioni.