Mazzarri processa l'Inter alla Pinetina

10:20 - Walter Mazzarri ha fretta di lasciarsi alla spalle la figuraccia dell'Inter sconfitta ieri dal Cagliari in casa per 1-4, riscattandosi subito in Europa e in campionato. Giovedì i nerazzurri affrontano il Qarabag, squadra dell'Azerbaigian mentre domenica giocheranno contro la Fiorentina in campionato.

"Oggi - dice in una intervista al Derby del Lunedi' su Itv Italia (in onda questa sera alle 21) - ho parlato con i giocatori e sanno benissimo quello che penso. Mi sembra che siano tutti convinti della disamina fatta a proposito della partita di ieri".

"E' normale - aggiunge sui fischi da parte del pubblico di San Siro - che ci siano quando perdi una partita come l'abbiamo persa noi. E' chiaro che già da giovedì bisogna fare una gara diversa al di là del risultato. Anche a Firenze serve una grande prestazione per far capire che questo è un incidente di percorso".

Il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha tacciato i nerazzurri di presunzione: "Io sono abituato a non guardare in casa degli altri. Giulini, indipendentemente dal fatto che ha vinto, dovrebbe pensare ai problemi della sua squadra come io penso a quelli della mia".

Cagliari a parte, il tecnico di San Vincenzo perde Hugo Campagnaro per la gara di Europa League contro il Qarabag, in programma giovedì alle 21 allo Stadio Meazza. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto l'argentino hanno evidenziato un risentimento al bicipite femorale della coscia sinistra. Il difensore si era infortunato nella rifinitura di sabato pomeriggio e non era stato convocato per la gara di campionato