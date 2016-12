Mazzarri: "Cavani è una mia creatura"

Walter Mazzarri non aveva mai parlato dal giorno del suo esonero all'Inter, avvenuto il 14 novembre 2014. Ma Irma D'Alessandro lo ha incontrato all'ingresso dello stadio del Manchester City: "Qui ho dei bellissimi ricordi perché era stata la prima partita del Napoli in Champios dai tempi di Maradona", le sue parole in esclusiva a Premium Sport. Poi ha aggiunto: "Cavani è una mia creatura e sono contento sia arrivato a questi livelli".