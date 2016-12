Mazzarri attende novità da Londra. Mercato e non solo

18:23 - Passa dalla City, da Londra, la crisi (piccola o grande che sia, lo sapremo alla ripresa del campionato) dell'Inter. Mazzarri è alla Pinetina, coi non nazionali e in compagnia di Pietro Ausilio, il diesse che, per ovvie ragioni, è rimasto nei dintorni della sede e della Pinetina. Perché è meglio stare accanto a Mazzarri e alla squadra, il momento è complicato.

A Londra ci sono il presidente Thohir, l'alto dirigente Bolingbroke, il dg Fassone: presenti alla convention su business nello sport, sfruttamento del prodotto calcio dei club leader in Europa. Riunioni di gruppo, per due giorni, e vertice ristretto per una analisi del momento-Inter: non è in discussione Walter Mazzarri, ha ribadito il presidente.

L'incontro londinese serve anche a pianificare il mercato di gennaio. Thohir ha detto che arriverà un centrocampista e un attaccante, si torna a parlare di Borini (Liverpool), e anche Soldado (Tottenham).

AL LAVORO ALLA PINETINA

Intanto dopo due giorni di lavoro, la Pinetina riapre le porte alla squadra e a Mazzarri. Il piano di lavoro, da qui a Inter-Napoli, è intenso al di là delle assenze per le Nazionali. E il tecnico ha apprezzato il lavoro extra svolto da alcuni giocatori, lunedì e martedì giorni di riposo: si sono presentati lo stesso alla Pinetina per allenarsi.