Maxi Lopez fa volare il Torino: 2-0 al Chievo 

17:47 - Il Torino mantiene accesa la fiammella europea grazie al bel successo sul Chievo. All'Olimpico i granata si impongono per 2-0 e tengono nel mirino il sesto posto. Un successo non facile, ottenuto nella ripresa grazie a un grande Maxi Lopez. L'attaccante argentino va a segno di testa al 6' e raddoppia al 24' con un bel contropiede. I veronesi, dal canto loro, fanno troppo poco per impensierire Padelli e calano alla distanza.

LA PARTITA

Chi pensava che il Torino non avesse più niente da chiedere al suo campionato, si sbagliava di grosso. I ragazzi di Ventura credono ancora nell'Europa, nonostante l'infortunio di Quagliarella, che gli ha fatto chiudere in anticipo la stagione. Grazie al successo sul Chievo, ottenuto sotto gli occhi del grande ex Leo Junior, i granata si trovano di fatto a tre punti dal sesto posto visto che il Genoa potrebbe non avere la licenza Uefa. Non sarà facile, certo, anzi, sarà difficilissimo, ma il Torino ha dimostrato di stare bene, e molto, al contrario di due delle delle sue dirette concorrenti come Samp e Inter. La ha detto proprio la partita contro i gialloblù. Giocata senza paura da entrambe le parti, nonostante il gran caldo non abbia favorito i ritmi e la brillantezza delle due squadre. Sono soprattutto i granata a spingere sull'acceleratore con alcuni tentativi da fuori da parte di Vives, Martinez e Gaston Silva. Anche se l'occasione più pericolosa capita sui piedi proprio di Martinez, che in avvio di gara si vede ribattere da Gamberini un tiro quasi a botta sicura da dentro l'area. Grandi proteste da parte dei padroni di casa, ma il difensore del Chievo ha il braccio ben attaccato al corpo. Per il resto, i veronesi provano qualche ripartenza, ma Paloschi e Meggiorini faticano a rendersi pericolosi. La maggiore voglia del Torino viene premiata a inizio ripresa, quando, dopo un grande intervento di Bardi su Martinez, è Maxi Lopez a sbloccare il risultato. L'argentino, infatti, insacca di testa da due passi un pallone in mischia dopo un angolo. Ma i granata vogliono vincere e per mettere al sicuro il risultato si affidano ancora al loro bomber in formato Maxi. Che poco prima della mezz'ora raccoglie un perfetto lancio dalla difesa, scherza Cesar e si invola verso la porta avversaria, non lasciando scampo a Bardi: 2-0 e partita chiusa. In precedenza ci aveva provato Gaston Silva con una fantastico tiro da centrocampo, deviato in angolo dal portiere clivense solo all'ultimo istante. Da qui alla fine c'è ancora spazio per altre occasioni del Torino, con lo stesso Maxi Lopez che sfiora due volte la tripletta e Bardi è costretto a bloccare Martinez, prima che la sua difesa liberi l'area dopo un tiro a porta vuota di Darmian. Ma ormai il risultato era al sicuro.

LE PAGELLE

Maksimovic 5,5 E' il peggiore dei suoi, soprattutto perché, già ammonito, rischia di essere buttato fuori dopo meno di un tempo per un inutile fallo a centrocampo

Gaston Silva 6,5 Mezzo voto in più per quel tentativo da lontanissimo che se fosse andato a segno aver fatto crollare lo stadio

Maxi Lopez 7,5 Senza Quagliarella si carica la squadra sulle spalle. Con la maglia granata è rinato

Bardi 6 Qualche bella parata per il suo ritorno in porta da titolare, ma anche un'indecisione sul primo gol

Cesar 5 Il modo con cui Maxi Lopez lo salta e si invola per il raddoppio è di quelli che nessun difensore vorrebbe subire

Meggiorni 5,5 Esce tra gli applausi del suo ex pubblico, forse anche perché cambia pochino...



IL TABELLINO

TORINO-CHIEVO 2-0

Torino (3-5-2): Padelli 6; Maksimovic 5,5, Jansson 6 (23' st Glik 6), Moretti 6; G. Silva 6,5 (27' st Molinaro 6), Gazzi 6, Vives 6, El Kaddouri 6,5 (40' st Benassi sv), Darmian 6,5; Martinez 6,5, Maxi Lopez 7,5. A disp.: Ichazo, Castellazzi, Masiello, Basha, Rosso, Alv. Gonzalez. All.: Ventura 6,5

Chievo (4-4-2): Bardi 6; Frey 5,5, Gamberini 6, Cesar 5, Biraghi 5,5; Birsa 5,5 (12' st Botta 5,5), Radovanovic 5, Izco 5, Christiansen 5,5 (31' st Pellissier 6); Paloschi 5, Meggiorini 5,5 (20' st Fetfatzidis 5). A disp.: Bizzarri, Seculin, Sardo, Dainelli, Zukanovic, Anderson, Cofie, Pozzi, Vajushi. All.: Maran 5,5

Arbitro: Rocchi

Marcatori: 6' st e 24' st Maxi Lopez

Ammoniti: Maksimovic, G. Silva, Moretti

Espulsi: -