Mattiello, intervento riuscito: in campo tra sette mesi 

12:15 - Minuto 16, un numero che sarà difficile da cancellare nella testa di Federico Mattiello. Giovane di scuola Juve, bravo, carattere d'oro, uno che in campo non tira indietro la gamba mai. Qualità assoluta di ogni giocatore, per una volta invece, diventa fatale. Nainggolan usa la stessa determinazione, Federico però ha la peggio. Tutti capiscono in un istante, il gesto più bello è la carezza dei giocatori della Roma. Frattura esposta di tibia e perone, in serata l'operazione dopo un consulto congiunto dei medici di Juventus e Chievo. Gli applausi del Bentegodi si mischiano alle sue lacrime, impossibile rimanere distaccati, i brividi accompagnano secondi che sembrano interminabili. La notte è trascorsa tranquilla, due ore è durato l'intervento perfettamente riuscito. Ora il ritorno in campo è previsto tra sette mesi.

Dispiaciuto, tanto, anche Nainggolan che per tutto il match, oltre al peso dell'infortunio di Mattiello si è portato addosso la croce dei fischi del Bentegodi ad ogni tocco di palla.

A 19 anni la serie a è un sogno, alla seconda presenza da titolare si tocca il cielo con un dito. Federico l'ha toccato salvo cadere nel momento più bello. La solidarietà del popolo twitter, della Lega di Serie A, del mondo del calcio tutto è stata da subito incredibile. Lui ringrazia, su twitter, gia pronto a lavorare duro per tornare al più presto, per tornare a toccare il cielo con un dito.



Ringrazio tutti quanti per i tantissimi messaggi, che mi danno la forza di guardare avanti!!! pic.twitter.com/qkAj0s4qnx

— federico mattiello (@mattiellofede) 9 Marzo 2015